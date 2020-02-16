شكرا لقرائتكم منتخب ناشئين اليد يغادر إلى اليونان للمشاركة في بطولة البحر المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجهت منذ قليل بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد ٢٠٠٢ إلي اليونان للمشاركة في بطولة البحر المتوسط رقم "17" لكرة اليد التي تقام خلال الفترة من 17 إلي 24 من فبراير الجاري بمشاركة 14 دولة أبرزهم مصر وأسبانيا ومونتينيجرو ومقدونيا وصربيا ورومانيا وكرواتيا وتونس بالإضافة إلي اليونان البلد المضيف للبطولة .

وقام الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدء من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة ٤٥ دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة .

بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية .

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وسيتم تقسيم الـ 14 منتخبا المشاركة في اليطولة إلي مجموعتين كل منهما تصم 7 منتخبات وتقام المنافسة بينهم بنظام الدوري من دور واحد بعدها تصعد الفرق الأربعة الأولي من كلا المجموعتين إلي دور الثمانية لتكون النتائج بخروج المغلوب .

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الإتحاد ومعه أسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفي قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.

تضم مجموعه منتخب مصر المجموعه الأولى مصر، اليونان، رومانيا، السعوديه، الكويت، البحرين، صربيا ، فيما تضم المجموعه الثانية منتخبات أسبانيا، تركيا، تونس، المغرب،مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا.

مباريات منتخب مصر للشباب ضمن المجموعه الاولى الاثنين صباحآ منتخب مصر امام منتخب اليونان الاثنين في المساء منتخب مصر امام منتخب السعوديه الثلاثاء صباحآ منتخب مصر امام منتخب صربيا فى المساء منتخب مصر امام منتخب الكويت الاربعاء صباحآ منتخب مصر امام منتخب البحرين الاربعاء فى المساء منتخب مصر امام منتخب رومانيا.