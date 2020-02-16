تقام اليوم الأحد، الموافق 16 فبراير 2020، عدداً من المباريات الهامة في مختلف بطولات ودوريات العالم، ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020.
ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
البطولة العربية
الإسماعيلي Vs الرجاء المغربي
تقام المباراة في 6:00 مساءاً، وتذاع على قناة أبو ظبى الرياضية
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا Vs توتنهام هوتسبير
تقام المباراة في 4:00 عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2
أرسنال Vs نيوكاسل يونايتد
تقام المباراة في 6:30 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2
إشبيليه Vs إسبانيول
تقام المباراة في 1:00 ظهراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3
ليجانيس Vs ريال بيتيس
تقام المباراة في 3:00 عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3
إيبار Vs ريال سوسيداد
تقام المباراة في 5:00 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيك بيلياو Vs أوساسونا
تقام المباراة في 7:30 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد Vs سيلتا فيجو
تقام المباراة في 10:00 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 3
أودينيزي Vs هيلاس فيرونا
تقام المباراة في 1:30 ظهراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4
يوفنتوس Vs بريشيا
تقام المباراة في 4:00 عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4
سامبدوريا Vs فيورنتينا
تقام المباراة في 4:00 عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1
ساسولو Vs بارما
تقام المباراة في 4:00 عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 7
كالياري Vs نابولي
تقام المباراة في 7:00 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4
لاتسيو Vs انتر ميلان
تقام المباراة في 9:45 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4
الدوري الألماني
كولن Vs بايرن ميونخ
تقام المباراة في 4:30 عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5
ماينز Vs شالكه
تقام المباراة في 7:00 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 5
الدوري الفرنسي
ليون Vs ستراسبورج
تقام المباراة في 4:00 عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6
ستاد بريست Vs سانت ايتيان
تقام المباراة في 4:00 عصراً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 1
ليل Vs مارسيليا
تقام المباراة في 10:00 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6
كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي يواجه الرجاء المغربي وريال مدريد يستضيف سيلتا فيجو.. تعرف على أبرز مباريات اليوم الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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