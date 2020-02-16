رسمياً.. السعودية تستضيف مصارعة نسائية جديدة ضمن عروض WWE

ذكرت وسائل إعلامية أن المملكة العربية السعودية ستستضيف مواجهة نسائية جديدة ضمن عروض WWE للمصارعة الحرة.

وقالت منظمة المصارعة العالمية الترفيهية WWE، في بيان لها، إن السعودية ستستضيف نزال نسائي على لقب SmackDown للسيدات في عرض Super Show-Down "السعودية 2020"، المقرر انطلاقه يوم الخميس الموافق الـ 27 من فبراير الجاري في الرياض.

وأضاف البيان أن النزال سيجمع بين الفائزة من المواجهة الكبرى بين النجمة كارميلا والنجمة نايومي، التي سيتم تحديدها في عرض SmackDown الأسبوع المقبل، مع النجمة بايلي حاملة لقب البطولة، وذلك لتحديد بطلة "سماك داون" للسيدات لعام 2020 في عرض"سوبر شو داون" السعودية.

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وضمن عروض "سماك داون"، أقيمت مواجهة كبرى، يوم الخميس الماضي، على لقب بطولة السيدات بين النجمة بايلي حاملة لقب البطولة والنجمة كارميلا.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأنه وفي تلك المواجهة، قامت النجمة بايلي بالتلاعب بنتيجة المواجهة، حيث وضعت قدمها فوق الحلبة أثناء تثبيت النجمة كارميلا، الأمر الذي أدى إلى إقامة مواجهة كبرى على لقب بطولة السيدات في "سوبر شوداون" السعودية 2020.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقام فيها مواجهة نسائية في عرض تقيمه WWE بالسعودية، حيث كانت المواجهة الأولى بين النجمتين لايسي إيفانز والمصارعة الخبيرة نتاليا.