شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحكام أثناء التطبيقات العملية لتقنية الـ" VAR " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجرت لجنة الحكام باتحاد الكرة تجربة عملية على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ " var" " في 4 ملاعب رئيسية بحيث تقام كل يوم 5 مباريات مدة المباراة 30 دقيقة لإتاحة الفرصة لاختبار اكثر من طاقم من الحكام وذلك في حضور مسئولي لجنة الحكام وجيه أحمد و تامر دري و ياسر عبد الرؤوف وفهيم عمر وسيد مراد الى جانب محمد عبادة مسئول النظم والمعلومات بالجبلاية كما يشرف على فعاليات التجارب العملية مسئولي الشركة الهولندية المشرفة على التدريبات العملية لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد .

كانت التدريبات النظرية على تقنية الـ" VAR " قد انطلقت في 13 يناير الماضي تحت الشركة الهولندية بمشاركة 54 حكما ومساعد تم تقسمهم الى 3 مجموعات ثم بعد انتهاء فترة التدريبات النظرية بدأ التدريب العملي ثم قررت لجنة الحكام بالتنسيق مع الشركة المسئولة أن يكون هناك تدريبات عملية بإقامة عدد من المباريات ويتم ارسال هذه التجارب الى الـ" فيفا" لاعتماده والموافقة على منح الرخصه للحكم والمساعد الذى يجتاز الاختبارات والتي نجح في الحصول على الرخصه حتى الان 6 اطقم هم احمد جمال و احمد حمدي و إبراهيم محجوب و محمود ناجي و محمد يوسف و سعيد حمزة و محمد الحنفي و طارق مجدي وعمرو الشناوي و خالد جمال و محمد ابو خاطر و محمد الصباحي و محمد سلامه و وائل فرحان الى جانب الدوليون جهاد جريشة و محمد معروف و محمد عادل و إبراهيم نور الدين و احمد الغندور و محمود ابو الرجال.

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كان مسئولو اتحاد الكرة قد اتفقوا مع لجنة المسابقات بالجبلاية على أن تراعى تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثاني للدوري عند وضع جدول المباريات وتم الاتفاق بين مسئولى اللجنة الخماسية والمسابقات على أن تقام 3 مباريات يومياً كحد أقصى في الدور الثانى، بحيث يتمكن اتحاد الكرة من تطبيق تقنية الفيديو فى جميع مباريات المسابقة.

من المقرر أن تشهد مباريات الدوري ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تطبيق تقنية الفار منهم 4 في الملعب وحكمين في غرفة الفيديو رغم هذا هناك أن شكوكا كبيره حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثاني باعتبار أن قرار تطبيقه من الدور الثاني ما زل غير رسمي .