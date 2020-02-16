شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يوجه رسالة لنجوم الإسماعيلى قبل مواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وطلب الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، من لاعبيه إغلاق ملف أزمة باهر المحمدى وعدم الحديث فيها نهائياً لفرض أجواء من التركيز والجدية على جنبات الفريق الذى يستعد لملاقاة الرجاء المغربى.

وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن التقارير الطبية التى طلبها مجلس إدارة النادى بشأن لاعبه باهر المحمدى، كابتن الفريق، أدانت اللاعب، بعدما أثبتت عدم حاجته للسفر لألمانيا.

وقال مصدر بمجلس الإسماعيلى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "باهر المحمدى وفقاً للتقارير الطبية يعانى من التهابات بسيطة فى الحوض، وهى إصابة بسيطة يعانى منها معظم لاعبى الدورى المصرى، ولا تتطلب السفر لألمانيا".

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على تحويل باهر المحمدى للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادى فور عودته من ألمانيا، وأكد مصدر لـ"الخليج 365"، أن هناك حالة غضب عارمة داخل قلعة الدراويش تجاه المحمدى بعد قراره بالسفر لألمانيا دون إذن ناديه، ومن المقرر توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب، تنفيذًا لسياسة فرض الالتزام بين جنبات الفريق، خاصة أن سفر المحمدى جاء قبل ساعات من المباراة المهمة أمام الرجاء المغربى.