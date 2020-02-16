شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: أنهينا الدور الأول فى الوصافة وحققنا إنجازا لم يحدث منذ 38 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أنه لا توجد نية لفرض غرامات على اللاعبين بعد آخر خسارتين فى الدورى العام أمام إنبى فى الجولة 16 أو بيراميدز فى الجولة 17.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الهزيمة أمر وارد فى كرة القدم، ورغم ذلك حققنا إنجازاً لم يحدث منذ 38 عاماً، عندما أنهى المقاولون الدور الأول للدورى فى المركز الثانى عام 1982، ونطمح فى استعادة الانتصارات فى الفترة المقبلة.

وأضاف عضو المقاولون، ندعم اللاعبين ونشكرهم على الأداء فى الدور الأول، حققنا الهدف المطلوب بالبقاء فى المربع الذهبى، ونطمح للحفاظ على موقعنا فى الجدول للمشاركة فى البطولات الأفريقية وهذا هو هدفنا منذ بداية الموسم.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتان مؤجلتان.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى.

وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقائين فقط.

ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى فى دور الـ 16 بكأس مصر، خلال المباراة التى تجمع الفريقين 19 فبراير الجارى.