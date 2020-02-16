شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. كارتيرون VS فايلر.. السوبر حائر بين 3 خواجات للزمالك و4 بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون عشاق كرة القدم فى مصر والعالم العربى على موعد مرتقب مع قمة كروية، كلما تجددت صنعت الحدث وخطفت الأضواء، حينما يواجه الأهلى بطل الدورى الزمالك بطل الكأس على لقب السوبر المصرى الذى يقام فى الإمارات مساء الخميس المقبل.

الزمالك سيخوض مباراة السوبر بمعنويات عالية عقب التفوق فى سوبر آخر لكن بطعم أفريقى على حساب الترجى التونسى، فيما يعول الأهلى على مسيرته الناجحة فى الدورى بتحقيق 15 انتصارا متتاليا فى 15 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.

الأهلى يعول أيضا على التاريخ الكبير فى هذه البطولة التى انطلقت قبل 19 عاما، ولُعبت 16 مرة، حيث خطف الأهلى لقب السوبر فى 11 مناسبة بينما حققه الزمالك فى 3 مناسبات فقط.

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وينتظر الشارع المصرى والعربى القمة المنتظرة والديربى التاريخى بين الأهلى والزمالك، مساء الخميس المقبل، فى السوبر المصرى الذى يقام بدولة الإمارات، ويدخله الأهلى بوصفه بطل الدورى والزمالك بوصفه بكل الكأس.

واستخرج مسئولو النادى الأهلى تأشيرة الإمارات لرمضان صبحى صانع العاب الفريق تمهيداً للسفر مع الفريق لهناك قبل مواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل على كأس السوبر المحلي، وتعافى رمضان صبحى تواً من الإصابة التى ضربته على مستوى الخلفية، إلا أن الجهاز الفنى يرفض المجازفة باللاعب، حيث أنه لن يشارك فى المباراة إلا بعد منح الجهاز الطبى فايلر الضوء الأخضر لعودة الجناح الدولي، فيما أعلن الجهاز الطبى جاهزية الثنائى محمد مجدى قفشة وأحمد الشيخ لمباراة الزمالك، بعد غيابهما عن مواجهة المصرى بعد تعرض قفشة لكدمة فى الركبة وإصابة الشيخ بنزلة برد.

وشارك رمضان صبحى فى تدريبات الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بدورى أبطال أفريقيا لكن الجهاز فضّل إراحته وعدم اصطحابه فى رحلة السودان، ثم انتظم اللاعب فى المران 3 أيام متتالية الأسبوع الماضي، قبل أن يشعر بأن غير سليم بنسبة 100%" ليقرر الجهاز الطبى منحه راحة عدة أيام إضافية لتفادى أى مضاعفات، خاصة أن رمضان صبحى من العناصر الأساسية.