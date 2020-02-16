شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يدعم الإسماعيلى قبل لقاء الرجاء بالبطولة العربية: صباحكم أصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسنى عبد ربه، قائد النادى الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق، على دعم لاعبى الدراويش قبل ساعات من مواجهة الرجاء المغربى، ونشر "القيصر" صورته عبر فيس بوك وعلق عليها قائلا، "صباحكم أصفر إن شاء الله".

ويدخل فريق الإسماعيلى في السادسة مساء اليوم، الأحد، اختباراً صعباً حينما يستضيف الرجاء المغربى باستاد الإسماعيلية فى ذهاب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" وسط حضور جماهيرى يقارب 5 آلاف مشجع، بحثاً عن تذكرة التأهل للمباراة النهائية للبطولة، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة فى مارس المقبل، وتقام المباراة النهائية أحد أيام 16 أو 17 أو 18 إبريل 2020.

وكان الإسماعيلى قد تأهل على حساب الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة، بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

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وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم مهمة إدارة مواجهة الإسماعيلى مع ضيفه الرجاء البيضاوى الأحد المقبل لطاقم حكام عمانى بقيادة أحمد أبو بكر سعيد كحكم ساحة ويعاونه كل من أبو بكر العمرى مساعد أول ووراشد الغيثى مساعد ثانى، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمي.

ويطمح الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للإسماعيلى، أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التى يحلم عشاق الفانلة الصفراء فى التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدورى لاسيما بعد أن تلقى الدراويش هزيمتين على التوالى أمام أسوان ثم الزمالك بالمسابقة المحلية.

ونجح الإسماعيلى فى احتلال وصافة البطولة العربية عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى، ويغيب عن الدراويش فى مباراة الليلة باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى، وعماد حمدى للإصابة.