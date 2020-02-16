شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كارتيرون "مايسترو" ميت عقبة في التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك باتريس كارتيرون قوة في قيادة الفريق الأبيض بمباراة السوبر الأفريقي أمام الترجى التونسى و التي شهدت تتويج لفريق باللقب الرابع في تاريخه على صعيد المنافسة 3 / 1 خارج أرضه بقطر .

واستطاع كارتيرون قراءة المنافس جيدا في هذا اللقاء الهام ، كما يسعى إلى التتويج بلقب السوبر المصرى أيضا المحدد له الخميس القادم أمام الأهلى .

و بتتويج كارتيرون للقب السوبر الأفريقي مع الزمالك نجح في تحقيق رقما تاريخيا، على مستوى السوبر الأفريقي، بعد قيادته الفارس الأبيض، لحصد لقاب البطولة، على حساب فريق الترجى التونسي ، ليصبح أول مدرب يفوز بكأس السوبر الأفريقي مرتين على التوالى مع فريقين مختلفين.

و نجح الذئب الفرنسي قيادة الرجاء المغربى، الموسم الماضي، لحصد لقب السوبر الأفريقي، على حساب الترجى، بنتيجة 2 – 1، وجاء هذا الموسم ليقود الزمالك لتتويج باللقب، بتخطى نفس الخصم العملاق التونسي، وهذه المرة، بنتيجة 3 – 1، والمباراتين على نفس الملعب.

وأهدى المدير الفني للزمالك الفوز لجماهير الفريق التي حرصت على مؤازرة الفريق في المباراة، مضيفا أنه حرص على الانتظام بالفريق في معسكر بقطر قبل المباراة بفترة كافية لتحقيق الفوز في اللقاء، قائلا:"ليس من السهل أن تفوز على الفائز على لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين فالمباراة كانت صعبة ولكن وقفنا على أقدامنا بعد الارتباك النوعى الذى حدث بعد هدف الترجى وأعلم إن مصر كلها ستفرح اليوم، وعملنا بشكل كبير لتحقيق هذا الفوز بعدم الترك المساحات وإيقاف العرضيات وسعيد بروح اللاعبين وشراسة أدائهم".

و يرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفني الفرنسي للزمالك باتريس كارتيرون توضح ملامح العزيمة و الإصرار على وجهه في الصور التالية :

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كارتيرون



كارتيرون



كارتيرون



كارتيرون