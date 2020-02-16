شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصطفى محمد محتفلا باستقبال الجماهير: مطار الزمالك الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت احتفالات الزمالك بالتتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسي مستمرة، حيث احتفل مصطفى محمد، لاعب نادى الزمالك، بتتويج القلعة البيضاء باللقب القارى من خلال نشر فيديو على حسابه الخاص بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، للحظة استقبال جماهير الزمالك لبعثة الزمالك في مطار القاهرة وترديد الجماهير الأغانى والهتافات للزمالك عقب العودة من قطر متوجين بالسوبر وعلق علي الفيديو قائلا: "مطار الزمالك الدولي".

وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة الترجى التونسى والتتويج بالسوبر الإفريقى، بداية من اليوم، الأحد، من أجل بدء الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى.

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وسيبدأ كارتيرون من اليوم تحضيراته مع لاعبى الزمالك حول انتظار الفريق للعديد من التحديات للفريق سواء على مستوى البطولات القارية أو المنافسات المحلية، حيث يرتبط الأبيض بمباراة هامة أيضًا عندما يواجه الأهلى مرة أخرى فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة، والذى طلب الزمالك تأجيله، ثم يعقبه مواجهة الترجى التونسى مرة ثانية فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 29 من الشهر ذاته، لذا سيكون أمام اللاعبين مُهمة شاقة تطلب تركيز كبير.

وعاشت القلعة البيضاء حالة من السعادة والأفراح بتتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقى، عقب الفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان أخر كأس سوبر توج به الأبيض فى عام 2003 على حساب الوداد المغربى.