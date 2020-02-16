شكرا لقرائتكم خبر عن محمية وادى الريان تستضيف البطولة المفتوحة الأولى للملاحة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق السبت المقبل 22 فبراير فعاليات المهرجان الترويجى السابع وبطولة الفيوم المفتوحة الأولى للملاحة الرياضية بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم بمشاركة أكثر من 600 مشارك ومشاركة من مختلف المراحل السنية ومختلف محافظات مصر فى مقدمتهم محافظة الفيوم.

وتقام الفعاليات تحت رعاية وبحضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، ولفيف من القيادات السياسية والشعبية والرياضية بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا.

من جهته كشف اللواء دكتور مؤنس أبو عوف أحمد، رئيس الاتحاد المصرى للملاحة الرياضية، أن المهرجان الترويجى السابع تتضمن فقراته ندوة تعريفية عن محمية وادى الريان، يقدمها أيمن الواحى مدير المحمية، يليها ندوة تعريفية عن الملاحة الرياضية تقدمها الدكتورة رانيا الهوارى عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتطبيقات عملية وتعليم بنظام المجموعات وختاما مهرجان تنافسى يستكشف فيه المشاركون ارجاء المحمية.

وأضاف الدكتور مؤنس أبو عوف أحمد رئيس الاتحاد أنه بعد ختام المهرجان تنطلق منافسات بطولة الفيوم المفتوحة الأولى تحت 24 سنة بمشاركة أكثر من 80 لاعبا ولاعبة من مختلف الأندية والهيئات الرياضية، وسيتم التعامل مع نتائج هذه البطولة إلى جانب نتائج بطولتى كأس مصر والتى أقيمت بمركز شباب الجزيرة فى محافظة القاهرة والجامعات والمعاهد العليا والتى أقيمت بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بجامعة قناة السويس فى محافظة الإسماعيلية كأحد معايير الانتقاء الأولى للاعبين واللاعبات المرشحين للانضمام للمنتخبات القومية تحت 24 و 18 سنة، حيث ستنظم لهم تصفيات فى مطلع الشهر القادم ينتظم بعدها اللاعبين و اللاعبات الذين تم انتقائهم فى معسكر تدريبى مفتوح ينتهى باختبارات وتصفيات لانتقاء اللاعبين و اللاعبات الذين سيمثلون مصر فى بطولة البحر المتوسط بفرنسا فى النصف الأول من شهر أبريل المقبل.