شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى عن إقالة الغندور وتعيين سمير عثمان: "غير صحيح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن جمال الغندور هو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحالى ولا نية لتغييره كما يتردد، وأن الحديث عن استقدام سمير عثمان لرئاسة اللجنة لا أساس له من الصحة، وقال الجناينى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، "الغندور مستمر فى رئاسة لجنة الحكام، وما تردد حول تغييره شائعات لا أساس لها من الصحة".

وكانت أنباء قد ترددت حول تفكير اتحاد الكرة فى إقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، بسبب ارتباطه بتحليل الدورى السعودى لإحدى الفضائيات السعودية وسفره المستمر خارج مصر، وذهبت هذه الأنباء إلى أن اتحاد الكرة يدرس تعيين سمير عثمان بدلاً من الغندور، وهو الاتجاه الذى يقوده اثنان من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، حسبما ذهبت هذه التقارير، قبل أن يؤكد الجناينى أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الغندور مُستمر فى عمله.

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من ناحية أخرى كشف وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن العدد المسموح به فى عدد الكاميرات بالملاعب هو 6 كاميرات من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو var، وهذا هو العدد الأدنى لذلك، مؤكداً أن هناك محاولات جادة لتطبيق تقنية حكم الفيديو مع بداية الدور الثانى للدورى.

وأعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أول 6 أطقم من الحكام ممن نجحوا فى تقنية حكم الفيديو var التى سيتم استخدامها مع بداية الدورى الثانى للدورى حتى الآن والحكام هم: أحمد جمال وأحمد حمدى وإبراهيم محجوب ومحمود ناجى ومحمد يوسف وسعيد حمزة ومحمد الحنفى وطارق مجدى وعمرو الشناوى وخالد جمال ومحمد أبو خاطر ومحمد الصباحى ومحمد سلامة ووائل فرحان، بالاضافة إلى الحكام الدوليين جهاد جريشة ومحمد معروف ومحمد عادل وإبراهيم نور الدين وأحمد الغندور ومحمود أبو الرجال.