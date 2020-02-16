شكرا لقرائتكم خبر عن 140 ألف جنيه أول مكافأة من الزمالك للاعبين بعد التتويج بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مسؤولو الزمالك على صرف مكافأة فورية للاعبين بعد الفوز بالسوبر الإفريقى بقيمة تقارب 140 ألف جنيه موزعة على الجهاز الفني واللاعبين، وهي المكافأة الفورية، التى جاءت بناءً على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى الذى طالب مسؤولو البعثة فى السوبر بصرف كل المتبقى من المبلغ المُخصص لتلك الرحلة إلى الجهاز واللاعبين بعد الأداء الرائع الذى قدموه في مواجهة الترجى التونسى والفوز بثلاثية في مباراة صعبة تعادل فيها الفريق التونسى عقب تقدم الأبيض بهدفا ليعود أبناء ميت عقبة ويقاتلون ويحققون اللقب بالفوز بثلاثية لينتهى اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1 ليتوج أبناء ميت عقبة باللقب.

فيما سيحصل لاعبو الزمالك على مكافآت خاصة من مرتضى منصور عقب العودة إلى القاهرة حيث لم يحدد رئيس النادى حجم المكافآت الخاصة بالسوبر الإفريقى قبل المباراة وقال للاعبين إنه سيكون هناك تقدير مالى كبير لهم حال التتويج بالبطولة وهو ما حدث لذا سيخطر منصور، اللاعبين، بحجم المكافآت عقب العودة البعثة البيضاء اليوم إلى القاهرة كما سيخصص رئيس نادى الزمالك، مكافأة، خاصة للجهاز واللاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات والفوز على الأهلى في بطولة السوبر المصرى القادمة.

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من جانبه، قال مرتضى منصور إن تحقيق فريقه لقب السوبر الأفريقي دليل على أن بطولة الكونفدرالية أقوى من دورى أبطال أفريقيا، متابعاً:" تحقيقنا لقب السوبر إثبات صحة كلامنا أن الكونفدرالية كانت أقوى من دوري الأبطال.. وما فعلناه بعدم حسم قرارنا من اللعب في قطر لآخر لحظة تخطيط منا لهز أعصاب وثقة لاعبي الترجي".

فيما وجه مرتضى منصور رسالة إلى عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة قائلا:"لن أواجه الأهلى في الدورى في مباراة القمة المقرر لها 24 فبراير الجارى.. ولن ألعب مباراة الأهلى ليس خوفا منه، ولكن على لاعبى الأهلى والزمالك خاصة إن هناك مباراة أخرى بين القطبين يوم الخميس المقبل في السوبر المصرى".

كما حرص رئيس نادي الزمالك على الاحتفال مع أعضاء وعضوات النادي عقب تتويج الفريق الكروي الأول بلقب السوبر الإفريقي، وأهدى لهم ولجماهير الفريق الأبيض لقب كأس السوبر الإفريقى مشيدا بدعمهم الدائم لأبناء ميت عقبة في مختلف البطولات سواء الأعضاء أو الجماهير.