مجلس أبو ظبي: إقامة مباراة خماسية بين نجوم الأهلي والزمالك قبل لقاء السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سهيل العريفي، مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إنه تم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة مباراة كرة قدم خماسي بين نجوم الأهلي والزمالك السابقين على هامش مباراة السوبر المصري.

وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية قال العريفي: "تم التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة مباراة خماسية بين نجوم كرة القدم المعتزلين من صفوف الأهلي والزمالك".

وأضاف العريفي: "الاتحاد المصري اختار الأسماء، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء المقبل (قبل مباراة السوبر بيوم) في صالة نادي الجزيرة وسط حضور جماهيري من جانب الفريقين".

جدير بالذكر أن الأهلي بطل الدوري سيلتقي مع الزمالك بطل كأس مصر في مباراة السوبر المحلي التي ستقام في مدينة أبو ظبي الإماراتية يوم الخميس المقبل.