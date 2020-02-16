بالفيديو.. الشيخ مبروك عطية يرد على سؤال.. أهلاوي أم زملكاوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
رد الشيخ مبروك عطية، أستاذ الشريعة بالأزهر الشريف، على سؤال انتمائه للأهلي أم الزمالك، قائلا أنه يشجع اللعبة الجميلة.
وقال مبروك عطية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية": "أنا مع اللعبة الجميلة لأي فريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ارموا وأنا معكم كلكم)".
وأضاف: "أنا مع الأهلي متى لعب ومع الزمالك متى لعب، والكل في دمي وأبناء وطني".
وأتم الشيخ مبروك عطية قائلا: "أحيي من هو عبقري فيهما، فتراني أحيي هنا مرة وهنا مرة أخرى، أقسم بالله على هذا".
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة السوبر المصري يوم الخميس المقبل في الإمارات.
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