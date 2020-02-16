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موعد ومعلق مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

يلتقي الإسماعيلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، مساء اليوم الأحد، في ذهاب الدور نصف النهائي البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال". وتنطلق المباراة على ملعب استاد الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتُنقل المواجهة عبر قناة أبو ظبي "AD SPORTS 2 HD" بتعليق علي سعيد الكعبي.

يُذكر أن الإسماعيلي بلغ المربع الذهبي للبطولة بإقصاء الاتحاد السكندري من ربع النهائي، بينما تأهل الرجاء المغربي على حساب مولودية الجزائر.

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