حكام مباراتي الأحد والإثنين في كأس مصر

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم للحكم وليد عبدالرازق إدارة مباراة اليوم الأحد بين وادى دجلة وأف سى مصر ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس مصر ويعاونه محمد عبدالقادر وحمدى عباس.. ومصطفى القفاص حكمًا رابعًا.

كما أسندت اللجنة للحكم محمد سلامة ميدو إدارة مباراة الغد بين طلائع الجيش والمقاصة فى الدور نفسه.. ويعاونه أحمد الفار وإسلام مجدى.. ومحمد محمود عبدالله حكمًا رابعًا. ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس مصر ويعاونه محمد عبدالقادر وحمدى عباس.. ومصطفى القفاص حكمًا رابعًا.كما أسندت اللجنة للحكم محمد سلامة ميدو إدارة مباراة الغد بين طلائع الجيش والمقاصة فى الدور نفسه.. ويعاونه أحمد الفار وإسلام مجدى.. ومحمد محمود عبدالله حكمًا رابعًا.

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