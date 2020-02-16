بث مباشر | مشاهدة مباراة الإنتر ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة لاتسيو لفريق الإنتر في أهم مباريات اليوم الأحد 16-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإيطالي، بإدارة من الحكم الإيطالي “جيانلوكا روكي”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق التونسي المتميز “رؤوف خليف”، ستنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “الأوليمبيكو” بمدينة روما.

يستقبل لاتسيو فريق الإنتر في مباراة نارية بين الفريقين، وسيسعى لاتسيو إلى مواصلة سلسلة اللاهزيمة حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة في 18 مباراة على التوالي في الدوري الإيطالي وبالتحديد منذ خسارته امام “الإنتر” في مباراة الدور الأول بنتيجة (1-0).

ويحتل فريق النسور المركز الثالث برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن “يوفنتوس” صاحب المركز الثاني، والمتصدر “إنتر”، فقد خاض الفريق 23 مباراة، حقق الفوز في 16 مناسبة وتعادل في 5 وخسر مبارتين فقط.

على الجانب الآخر يدخل الإنتر المباراة بشعار لا بديل عن الفوز حتى لا يفقد الصدارة، وسيحاول الفريق استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها امام “نابولي” ضمن منافسات دور الـ4 من كأس إيطاليا بنتيجة (1-0).

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يذكر ان اخر 10 مواجهات بين الفريقين انتهت بتحقيق الإنتر الفوز في 4 مناسبات مقابل 3 لفريق لاتسيو فيما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

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الإنتر – لاتسيو

???? ملعب الأوليمبيكو (روما – إيطاليا)

???? الدوري الإيطالي (الجولة الـ24)

⌚لم تبدأ بعد..(19:45 بتوقيت جرينتش)