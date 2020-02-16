بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة ريال مدريد لفريق سيلتا فيجو في أهم مباريات اليوم الأحد 16-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “خافير ألبيرولا روخاس”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سانتياجو برنابيو” بمدينة مدريد.

يستقبل ريال مدريد فريق سيلتا فيجو وعينه على تحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري الإسباني لمواصلة تصدره جدول الترتيب، وجمع الفريق حتى الآن 52 نقطة من 23 مباراة حيث حقق الفوز في 15 مناسبة وتعادل في 7 وخسر مباراة واحدة.

ومن المتوقع أن تكون مواجهة الليلة هي بداية عودة النجم “إيدين هازارد” إلى الملاعب مرة اخرى بعد غيابه منذ اكثر من شهر بسبب الإصابة، وسيسعى زيدان إلى إشارك النجم البلجيكي ولو في جزء من المباراة حتى يكون جاهزًا للمواجهة المرتقبة امام “مانشستر سيتي” في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر يدخل فريق سيلتا فيجو المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على “إشبيلية” في الجولة الماضية بنتيجة (2-1)، وسيسعى إلى الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب “سانتياجو برنابيو”.

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ويقبع الأُوس سيليستيس في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري، حيث جمع 20 نقطة فقط من 23 مباراة.

ولم يتذوق سيلتا فيجو طعم الإنتصار في اخر 7 مواجهات جمعت الفريقين، فقد حقق ريال مدريد الفوز في 5 مناسبات وتعادل في مبارتين، وانتهت مباراة الدور الأول على ملعب “بالايدوس” بفوز المرينجي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد.

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ريال مدريد – سيلتا فيجو

???? ملعب سانتياجو برنابيو (مدريد – إسبانيا)

???? الدوري الإسباني (الجولة الـ24)

⌚لم تبدأ بعد..(20:00 بتوقيت جرينتش)