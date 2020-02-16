بث مباشر | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة الإسماعيلي لفريق الرجاء في أهم مباريات اليوم الأحد 16-2-2020 في ذهاب دور الـ4 من مسابقة البطولة العربية “كأس محمد السادس للاندية الابطال“، بإدارة من الحكم العماني “أحمد أبو بكر”.

المباراة التي ستذاع على قناة أبوظبي الرياضية HD 2 بتعليق الإمارتي المتميز “علي سعيد الكعبي”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على “ستاد الإسماعيلية”.

يستقبل الإسماعيلي المصري فريق الرجاء الرياضي المغربي على ملعب ” الإسماعيلية” في ذهاب دور نصف النهائي من البطولة العربية، ويسعى الفريق المضيف إلى تحقيق الفوز لتسهيل مهمة مباراة العودة في المغرب.

وكان برازيل الكرة المصرية قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على مواطنه “الإتحاد السكندري” بهدف مقابل لا شئ في مباراة الذهاب ، وتعادله سلبيًا في مباراة الإياب على ملعب الإسماعيلية.

على الجانب الآخر يسعى فريق الرجاء إلى تخطي كبوته الاخيرة والخروج بنتيجة ايجابية من مباراة الليلة، حيث خسر مباراة الديربي الاسبوع الماضي امام “الجيش الملكي” بهدف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المغربي.

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وتأهل النسور الخضر إلى هذا الدور من البطولة العربية بعد اقصاءهم فريق “مولودية الجزائر“، حيث فاز الفريق بنتيجة (2-1) في مباراة الذهاب على ملعب “مصطفى تشاكر”، بينما خسر مباراة الإياب على ملعبه وبين جماهيره بهدف مقابل لا شئ.

يذكر ان الرجاء والإسماعيلي تواجها في النسخة قبل الماضية من البطولة ذاتها وبالتحديد في دور ثمن النهائي وتعادلا سلبيًا في مبارتي الذهاب والإياب، ولكن تأهل الرجاء إلى الدور الموالي بعد فوزه بركلات الترجيح (4-2).

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الإسماعيلي – الرجاء

???? ملعب الإسماعيلية (الإسماعيلية – مصر)

???? البطولة العربية (دور الـ4)

⌚لم تبدأ بعد..(16:00 بتوقيت جرينتش)