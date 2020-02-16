رياضة | عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أزمة في الأهلي قبل مباراة السوبر ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي من حالة الإجهاد التي ضربت عددًا كبيرًا من اللاعبين لضغط المباريات قبل مباراة الزمالك يوم الخميس المقبل في السوبر المصري.

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ويعيش الجهاز فايلر حالة من القلق قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك بسبب الخوف من الإجهاد لخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام وهو ما أثر على المستوى البدني للاعبين.

وظهر تراجع مستوى الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري وهو ما حمله فايلر لحالة الإجهاد البدني.