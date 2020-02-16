رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك، مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات كأس السوبر المصري والمقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والذي تقوم ببثه قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري للبطولة، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في إطار بطولة كأس السوبر المصري، يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت تونس، والخامسة بتوقيت جرينتش.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، وستذاع المباراة أيضًا على قناتي "أون سبورت" و"تايم سبورت"، حيث يسبقها استديو تحليلي خاص في كلتا القناتين.

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الزمالك يسعى للثأر والأهلي لتأكيد التفوق المحلي

كان الفريقان قد التقيا في السوبر المصري في نسخته الأخيرة، والذي كان مؤجلا من الموسم الماضي، يوم 20 سبتمبر 2019، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-2.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للثأر من غريمه التقليدي الأهلي، مستغلا الحالة المعنوية المرتفعة بعد تحقيق السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخ النادي، عقب الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقان في ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

بينما يتطلع الأهلي لمواصلة تفوقه المحلي في بطولة الدوري المصري، حيث حقق 15 انتصارا متتاليا كان أخرهم على حساب المصري، بثلاثية نظيفة، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض مباراة السوبر بصفته بطلا للدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، بينما تأهل غريمه التقليدي الزمالك لخوض تلك المباراة بعد حسمه كأس مصر للموسم ذاته.