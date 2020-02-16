رياضة | برشلونة يفقد جوردي ألبا في 4 مباريات ساخنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفقد جوردي ألبا في 4 مباريات ساخنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدة غياب جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة الإسباني، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة خيتافي ضد برشلونة، في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وأوضح نادي برشلونة أن الفحوصات الطبية لجوردي ألبا، أظهرت إصابته في وتر عضلة الفخذ الأيمن، وذلك عقب تعرضه للإصابة رفقة فريقه برشلونة أمام خيتافي في المباراة التي أقيمت بينهما بالجولة الـ24 من منافسات الدوري الإسباني مساء أمس، السبت الموافق 16 فبراير الجاري.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، على أن جوردي ألبا سيغيب عن صفوف البلوجرانا لمدة لن تقل عن 3 أسابيع، لذلك نكشف لكم عدد المباريات التي يغيب عنها اللاعب في السطور التالية.

عدد المباريات التي يغيب عنها جوردي ألبا

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وبعد الكشف عن مدة غياب اللاعب فمن المنتظر أن يغيب عن 4 مباريات، كالتالي: مباراة نابولي الإيطالي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ومواجهات إيبار، وبرشلونة، وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

أهداف مباراة خيتافي ضد برشلونة

وتمكن برشلونة من تحقيق انتصار صعب على نظيره خيتافي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامب نو"، حيث تقدم الفرنسي أنطوان جريزمان في النتيجة لصالح البلوجرانا في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف سيرجيو روبيرتو الهدف الثاني لصالح البلوجرانا، في الدقيقة 39 من زمن المباراة، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقلص خيتافي الفارق، عن طريق اللاعب أنخيل رودريجيز، في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع نادي برشلونة رصيده إلى 52 نقطة محتلا بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخرًا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، في إنتظار مواجهة الأخير لسيلتا فيجو مساء اليوم، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 42 نقطة، يحتل بها المركز الثالث.