رياضة | موسيماني لـ"الخليج 365 الرياضي": أونيانجو بخير.. ولانجيرمان ينتظر الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسيماني لـ"الخليج 365 الرياضي": أونيانجو بخير.. ولانجيرمان ينتظر الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عن موقف لاعبيه المصابين من اللحاق بمباراة النادي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز للإصابة بشد في العضلة الخلفية، أمس الأحد في بطولة الدوري ولم يستطع إكمال المباراة بسببها.

وقال موسيماني في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي": "لا قلق على إصابة أونيانجو، إخراجه من المباراة كان احتراسا منا على عدم تفاقم الإصابة.. الفخوصات أكدت على سلامته، يحتاج لبعض الوقت وسيشارك في المباريات بشكل طبيعي".

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وواصل موسيماني: "ربما يتواجد في المباراة المقبلة يوم الأربعاء وإن لم يستطع فلن نشركه".

كما كشف عن موقف لانجيرمان ظهير أيمن الفريق عن عودته من الإصابة قبل مباراة الأهلي قائلا: "يسير في برنامجه العلاجي بشكل مميز، إذا استمر الأمر كما عليه سيلحق بمباراة النادي الأهلي".

ويحل صن داونز ضيفًا ثقيلًا على النادي الأهلي يوم 29 فبراير على استاد السلام في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.