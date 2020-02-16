رياضة | فريق مارادونا يسقط في الدوري الأرجنتيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق مارادونا يسقط في الدوري الأرجنتيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط خيمناسيا لا بلاتا الذي يدربه دييجو مارادونا السقوط في الدوري الأرجنتيني الممتاز بهزيمته أمام مضيفه روزاريو سنترال 1-0، في الجولة 20 من البطولة.

ويبقى خيمناسيا في منطقة الهبوط محتلاً المركز 22 بـ17 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية البطولة.

أما روزاريو فقد صعد للمرتبة الرابعة بـ33 نقطة، بفارق نقطتين خلف أرخنتينوس جونيورز الذي ارتقى للمرتبة الثالثة بعد تغلبه على مضيفه أتلتيكو توكومان 2-0، حملت توقيع الأوروغوياني سانتياجو سيلفا (ق82)، وغابرييل أوتنشي (ق89).

وبهزيمة أتلتيكو توكومان الذي لعب منقوصاً بعد طرد اثنين من لاعبيه، تجمد رصيده عند 27 نقطة في المرتبة 13.