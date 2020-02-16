رياضة | طعنة في أحلام كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طعنة في أحلام كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن مواجهة فريقه أمام بريشيا، اليوم الأحد، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وقرر رونالدو بالاتفاق مع مدربه ماوريسيو ساري، الخروج من قائمة "البيانكونيري" لهذه المباراة، لإراحة صاحب 35 عاماً، عقب المواجهة القوية التي خاضها الفريق الخميس الماضي في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان، والتي انتهت بتعادل إيجابي 1-1، وسجل فيها "الدون" هدف تعادل فريقه القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء.

ودخل النجم البرتغالي تاريخ "السيدة العجوز"، بعد أن بات أول لاعب يسجل في 10 مباريات متتالية في "السيري آ"، وفي حالة تسجيل هدف على الأقل في المباراة المقبلة، سيعادل رقم الثنائي جابرييل باتيستوتا، وفابيو كوالياريلا، بالتسجيل في 11 جولة متتالية.

وبعد تأكد غيابه أمام بريشيا، سيبحث رونالدو عن معادلة هذا الرقم القياسي الأسبوع المقبل على ملعب سبال.