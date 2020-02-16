رياضة | كريستيان جروس وتين كات وجهان لعملة واحدة (تقرير)

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اقتربت إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، والتي من الممكن إعلانها بشكل رسمي خلال ساعات.

ومن الواضح أن السويسري كريستيان جروس لم يتعلم من أخطاء غيره وأصبح من المتوقع أن يلقى مصير تين كات مدرب اتحاد جدة الذي تمت إقالته منذ عدة أيام.

تصريحات مماثلة دائمًا لديهم أمل في تحسن النتائج، وعدم التفكير في الرحيل عن الفريق، بالإضافة إلى أنهم يعرفون جيدًا كيفية الرد على الانتقادات.

تكرار أخطاء السابقين قبل مجيء جروس إلى تدريب أهلي جدة تلقى الفريق الهزيمة على يد الوحدة عندما كان المدرب برانكو، ليأتي السويسري ويتلقى الخسارة في الدور الثاني بثنائية نظيفة.

اتحاد جدة تلقى الهزيمة على يد ضمك في الدور الأول عندما كان يديره فنيًا لويس سييرا، ليأتي تين كات ويتلقى الهزيمة الثانية بثنائية مقابل هدف والتي أودت به إلى الإقالة.

الشباك النظيفة شحيحة خاض تين كات 13 لقاء، لم يخرج بشباك نظيفة سوى في لقائين فقط، سجل 20 ودخل مرماه 17 هدف، وقد فاز في 4 لقاءات، وتعادل في 5 وخسر 4 مواجهات.

وفي المقابل قاد جروس الأهلي في 16لقاء في جميع المسابقات، حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقائين وخسر 4 مباريات. Advertisements

وأحرز لاعبوه 29 هدف ودخل مرماه 19 آخرين، ولم يخرج بشباك نظيفة سوى في لقائين فقط.

عدم تغيير المراكز استلم جروس الأهلي في المركز الثالث ومنذ ذلك الحين تدرج الفريق في المراكز الأدنى والأعلى حتى وصل به الحال أن ظل في مركزه الثالث.

حتى أن تين كات تسلم مهمة تدريب الاتحاد محتلاً المركز الثاني عشر، وتركه في نفس المركز بعد عدة تدرجات.

تغيير التشكيل بإستمرار المدربان دائمًا ما يعتمدون على التغيير المستمر في التشكيل، مما جعل المسؤولين والنقاد الرياضيين وصف هذا بأنه "تخبص ليس له تفسير".

الإقالة قبل المباريات الهامة تمت إقالة تين كات من تدريب اتحاد جدة قبل مواجهة أولمبيك آسفي المغربي في البطولة العربية الهام للغاية، والذي كان يحتاج فيه الفريق للفوز فقط.

ويستعد أهلي جدة لمواجهة استقلال طهران غدًا الإثنين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، والذي قرر جروس عدم السفر مع البعثة لخوض اللقاء، ومن الممكن أن تتم إقالته قبل المباراة فهل يحدث ذلك؟>