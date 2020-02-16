رياضة | "يد الداخلية" يفوز على بورسعيد بمباراة تصحيح المسار نحو المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يد الداخلية" يفوز على بورسعيد بمباراة تصحيح المسار نحو المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الداخلية الرياضة، الفوز أمس السبت، على نظيره بورسعيد 28-26، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، بالصالة المغطاة بالمؤسسة العمالية، في ثاني مباريات المجموعة الثالثة.

المباراة تأتي ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة الدوري الممتاز، للتنافس من أجل الصعود لدوري المحترفين، والثانية لفريق الداخلية عقب خسارة الأولى أمام فريق مركز شباب استاد المنصورة، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة.

وشهدت المباراة منافسة قوية، نظرًا لما تمثله من أهمية للفريقين، خصوصا وأن بورسعيد يسعى لتأكيد الصدارة بعد الفوز الذي حققه في اللقاء الأول على فريق مدينة نصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، في حين يسعى الداخلية للفوز للحفاظ على حظوظه في التأهل لدوري المحترفين، وعودة نغمة الانتصارات التي حققها في الدور التمهيدي، بعشر مباريات فوز وتعادل وخسارة وحيدة.

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وتضم مجموعة الداخلية، فريق بورسعيد ومركز شباب استاد المنصورة، ومدينة نصر، يتأهل الفريق المتصدر فيها مباشرة إلى دوري المحترفين.

وتألق في اللقاء كل من حارس المرمى أحمد مصطفى، وصانع الألعاب أمجد وليد، ولاعب الدائرة والمدافع نور سيد.

الفريق يضم كل من: محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.