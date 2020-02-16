رياضة | أزمة بين راموس و إدارة نادي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بين راموس و إدارة نادي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع اللاعب الدولي الاسباني سيرجو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني إدارة الفريق بقيادة فلورنتينو بيريز في أزمة بعد اقتراب انتهاء عقد اللاعب مع النادي الملكي.



وقالت صحيفة ماركا الإسبانية:" المفاوضات بين سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني مع إدارة النادي الملكي ما زالت مستمرة من أجل تمديد عقد الكابيتانو حيث ينتهي عقد المدافع الدولي الاسباني مع نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في يونيو 2021".

وأضافت الصحيفة الاسبانية:" اللاعب الدولي الاسباني سيرجو راموس يريد تمديد عقده مع نادي ريال مدريد لعامين آخرين حتى صيف 2023 اما نادي ريال مدريد من ناحية أخرى، لديه سياسة تتعلق باللاعبين كبار السن، حيث يُفضل النادي التجديد موسمًا تلو الآخر".