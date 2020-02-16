رياضة | إيسكو السبب الرئيسي في انتقال مبابي لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو السبب الرئيسي في انتقال مبابي لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مبابي يقدم عرض قوي مع باريس سان جيرمان وكذلك المنتخب الفرنسي، ونجح في خطف الأضواء. Advertisements

وبحسب صحيفة " ذا صن " البريطانية، فإن إيسكو قد يكون السبب في إنتقال مبابي إلى ريال مدريد، خاصه وأن النجم الإسباني مطلوب في عدة أندية.

وتابعت الصحيفة، أن إيسكو مطلوب في كل من آرسنال، تشيلسي، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى يوفنتوس.