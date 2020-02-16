رياضة | يوفنتوس بوابة جوارديولا بعد اقتراب رحيله عن السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس بوابة جوارديولا بعد اقتراب رحيله عن السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



إقترب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الرحيل عن الفريق، خلال الفترة المقبلة.

جاء سبب إقترابه من الرحيل، قرار الويفا في عدم مشاركة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، وتغريمه 30 مليون يورو، بسبب إنتهاكه للعب المالي النظيف.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن جوارديولا قد يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي وبوابة يوفنتوس هي الأقرب للمدرب الإسباني.