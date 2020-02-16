رياضة | من المتسبب في حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من المتسبب في حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري الأبطال؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحيفة إنجليزية، عن المتسبب في حرمان فريق مانشستر سيتي، من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين مقبلين.

وكان الويفا قد أعلن مساء أمس، عن توقيع عقوبة على فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وإبعاده عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، وتغريمة 30 مليون يورو.

جاء قرار سبب العقوبة على السيتيزن، انتهاكات خطيرة للوائح اللعب المالى النظيف.

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وبحسب "ديلى ميل" البريطانية، فإن شخص برتغالى يدعى روى بينتو، وصل إلى 70 مليون وثيقة موجودة، تثبت إنتهاكات الفريق الإنجليزي للعب المالي النظيف.

وتابعت الصحيفة، أن بينتو موجود في أحد السجون في مدينة لشبونة، بسبب إتهامه في 90 قضية قرصنة إلكترونية فى السنوات الماضية.

ويعد هذا الأسم لن ينساه جماهير مانشستر سيتي، والذي تسبب في عدم مشاركة الفريق الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.