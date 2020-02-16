رياضة | تقارير.. ليفربول يمتلك الحق في منع محمد صلاح من أولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ليفربول يمتلك الحق في منع محمد صلاح من أولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشفت تقارير صحفية بريطانية مساء اليوم السبت أن فريق ليفربول الإنجليزي يستطيع نجمه الأول محمد صلاح من تمثيل المنتخب المصري تحت 23 سنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ليفربول يستطيع منع صلاح من الأولمبياد وكان شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، قد أعلن عن نيته في ضم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة اللاعبين فوق السن في صفوف الفراعنة المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. Advertisements

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية ، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح ليفربول، حق منع صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن ليفربول ملزم بالسماح لصلاح وساديو ماني ونابي كيتا بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا خلال يناير المقبل، إذا تم اختيار اللاعبين من قبل منتخباتهم الوطنية.

وأوضحت "ذا صن": أن هذه اللوائح التي يفرضها الفيفا لا تنطبق على الأولمبياد، لأنها ليست ضمن أجندة الاتحاد الدولي حتى 2024.