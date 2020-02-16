رياضة | «السياسة» تدفع ريال مدريد للتخلي عن جاريث بيل في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «السياسة» تدفع ريال مدريد للتخلي عن جاريث بيل في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم السبت عن تطور جديد بشأن مستقبل الجناح الويلزي جاريث بيل مع فريق ريال مدريد الإسباني في ظل قلة مشاركات اللاعب مع الميرنجي في الفترة الأخيرة.

سبب سياسي يشجع الريال على التخلص من بيل وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مساء اليوم السبت : أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يتسبب في رحيل الويلزي جاريث بيل عن ريال مدريد بنهاية العام الجاري، حيث ستيم معاملة الجناح كلاعب أجنبي في صفوف الميرينجي. Advertisements

وأشارت الصحفية الإسبانية إلى أن ريال مدريد لديه 4 لاعبين أجانب مقدمين في القائمة، وهم فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس وإيدير ميليتاو ورينير جيسوس.

وأوضحت "ماركا" أن جاريث بيل سيفقد ميزة معاملته كلاعب أوروبي، إذا لم تتمكن بريطانيا من التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق المواطنة قبل نهاية عام 2020.