رياضة | زيدان يضع خطة تجهيز هازارد لـ"السيتي" وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يضع خطة تجهيز هازارد لـ"السيتي" وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني تدريب الميرنجي مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو، غدا، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.
غيابات مران ريال مدريد
وغاب عن المران الجماعي لفريق ريال مدريد كلا من:" ماريانو دياز وماركو أسينسيو" للإصابة، بينما عاد الكولومبي خاميس رودريجيز للتدريب بشكل طبيعي حيث أصبح جاهزاً لخوض مباراة سيلتا فيغو ، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وقالت الصحيفة، إن البلجيكي إيدين هازارد واصل العمل بشكل طبيعي خلال الترمين الجماعي للميرينجي، لكنه لن يبدأ في التشكيلة الأساسية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان غدا أمام سيلتا فيغو.
وأضافت الصحفية الإسبانية: "يُخطط زيدان لإشراكه لنصف ساعة فقط، لكي يكون مستعدًا بشكل تدريجي لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، ثم الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة".