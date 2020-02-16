رياضة | زيدان يضع خطة تجهيز هازارد لـ"السيتي" وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يضع خطة تجهيز هازارد لـ"السيتي" وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني تدريب الميرنجي مساء اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو، غدا، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.

غيابات مران ريال مدريد Advertisements وغاب عن المران الجماعي لفريق ريال مدريد كلا من:" ماريانو دياز وماركو أسينسيو" للإصابة، بينما عاد الكولومبي خاميس رودريجيز للتدريب بشكل طبيعي حيث أصبح جاهزاً لخوض مباراة سيلتا فيغو ، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقالت الصحيفة، إن البلجيكي إيدين هازارد واصل العمل بشكل طبيعي خلال الترمين الجماعي للميرينجي، لكنه لن يبدأ في التشكيلة الأساسية للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان غدا أمام سيلتا فيغو.