رياضة | كلوب يدحض اتهامات تجاهل محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يدحض اتهامات تجاهل محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



دحض المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الإتهامات التي تشير إلى تجهل يورجن كلوب للنجم المصري ومهاجم الفريق محمد صلاح في فريق ليفربول.

وأدلى كلوب بتصريحات تناقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية قائلاً: "لا أشعر بأنني أتجاهل صلاح، نمتلك لاعباً رائعاً، سيكون من الجيد أن يسجل 44 هدفاً في المواسم الثلاث المقبلة".

وتابع كلوب: "صلاح لاعب إستثنائي، كنا قريبين من لقب الدوري الموسم الماضي بفضله، ما يميزه رغبته الدائمة في هز الشباك وخوض مباريات كثيرة". Advertisements

وواصل: "صلاح هداف بالفطرة، وغيابه يكون مؤثر على الفريق بشكل كبير، لا أدري عدد المباريات التي غاب عنها".

وأضاف: " نحن نتحدث الآن عن محمد صلاح، وفي وقت سابق تحدثنا عن روبيرتو فيرمينو، وفي الوقت القادم سنتحدث بالطبع عن ساديو ماني".

وأتم: "لدينا ثلاثي هجومي من الطراز الأول، حينما يمر فردين من هذا الثلاثي بحالة سيئة، يأتي الثالث ويحسم الأمور".