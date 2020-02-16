رياضة | زيدان يعلن جاهزية نجومه لمواجهة سيلتا فيجو ويدافع عن أسلوب لعبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلن جاهزية نجومه لمواجهة سيلتا فيجو ويدافع عن أسلوب لعبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أعلن المدير الفني الفرنسي لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان جاهزية نجومة لمواجهة فريق سيلتا فيجو غداً الأحد، في الجولة 24 من الدوري الإسباني.

ودافع زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، عن الإتهامات التي توجه لفريقه، بالإعتماد على الدفاع فقط للفوز في المباراة، مشدداً على تفضيله اللعب بأسلوب متوازن.

وصرح زيدان خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "يجب أن نستمر في آدائنا ونواصل القيام بما نفعله، سيلتا فريق كبير ولا يستحق المركز المتواجد به حالياً".

وأضاف: "نحن لا نركز على الدفاع فقط، نلعب بأسلوب متوازن ونفضل الهجوم ولعب كرة القدم والإعتماد على الفنيات". Advertisements

وتابع: "فينيسيوس لاعب واعد وينتظره مستقبل كبير، فهو يتمتع بالكثير من المهارات، وقدم مستوى طيب في عامه الأول مع الفريق".

وواصل: "أمامنا إستحقاقات كبيرة في الشهر المقبل على مستوى الليجا ودوري الأبطال، لكن كل مباراة لها حساباتها الخاصة".

واستطرد: "حين تمتلك لاعبين رائعين، يكون من الصعب إختيار التشكيلة الأساسية، بالتأكيد الإختيار يكون صعباً ويأخد الكثير من الوقت".

وأتم: "هازارد جاهز لمواجهة مانشستر سيتي، قد حان موعد عودته للفريق، وسنكتسب لاعباً رائعا، أما مانشستر سيتي، بالظبع لن يتأثر بالعقوبة خلال المباراة".