رياضة | نجم تشيلسي مطلوب مجددًا في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي مطلوب مجددًا في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة أبدى اهتمامه مرة أخرى بالبرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا نحم تشيلسي الإنجليزي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النادي الكاتالوني ما زال يرغب في التعاقد مع النجم البرازيلي على الرغم من تقدم عمره وتراجع مستواه وعدم ترحيب جمهوره بالصفقة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يرغب في استغلال فكرة أن ويليان سينضم مجاناً لأن عقده ينتهي مع تشيلسي في نهاية الموسم الخالي على الرغم من أنه نظرياً غير مناسب للفريق وليس له مكان في تشكيلته.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حاول في مرات عديدة منذ عام 2018 التعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاماً لكن في كل مرة كان يفشل في حسم الصفقة.