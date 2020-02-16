رياضة | برشلونة يخطط للإطاحة بأربعة من نجومه من أجل ضم نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط للإطاحة بأربعة من نجومه من أجل ضم نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن برشلونة الإسباني يخطط لإدراج بعض نجومه ضمن عرضه من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.



وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن إدارة النادي الكتالوني يُمكن أن يدرج نجوم مثل البرازيلي فيليب كوتينيو والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي جان كلير توديبو والإسباني كارليس ألينيا.



وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ذلك يعود إلى أن برشلونة ليس مستعدًا لدفع الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان والذي يبلغ 111 مليون يورو والذي يُمكن كسره في أول أسبوعين في شهر يوليو المقبل.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة سيحاول من خلال عملية تضمين اللاعبين خفض تقييم إنتر ميلان بشأن مهاجم الألبيسيليتي الدولي والمُقدر بحوالي 150 مليون يورو.



وعلى الجانب الآخر، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لاوتارو مارتينيز يحظى باهتمام أيضًا من كلا من ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.



وذكرت الصحيفة الإيطالية أن مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا لعب 28 مباراة مع إنتر ميلان منذ انطلاق الموسم لحساب جميع المسابقات وسجل خلالهم 16 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه