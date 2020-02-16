رياضة | مارتينيز يقترب من المشاركة أمام لاتسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتينيز يقترب من المشاركة أمام لاتسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان يقترب من المشاركة برفقة فريقه في الدوري الإيطالي في المباراة المهمة أمام لاتسيو وذلك في إطار الجولة الرابعة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن كلا من ريال مدريد وبرشلونة سيدخلون في صراع قوي من أجل الفوز بخدمات النجم الأرجنتيني الشاب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكرت الصحيفة الإيطالية أن لاوتارو مارتينيز غاب عن النيراتزوري في الفترة الأخيرة في الدوري بعد الإيقاف الذي تعرض له ولكن سيعود مرة أخرى للمشاركة مع فريقه في المباراة المنتظرة أمام لاتسيو من أجل تعزيز صدارة إنتر ميلان للدوري الإيطالي في هذه الجولة.



وكشفت تقارير الصحف الإسبانية أن سبب رغبة برشلونة في ضم اللاعب هي الأزمة التي نشبت بين كل من ليونيل ميسي نجم الفريق وإيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة وإعلان البلوجرانا عرضه الرسمي من أجل ضم مارتينيز.



وأكدت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد يدخل في سباق الحصول على خدمات مارتينيز بالإضافة إلى برشلونة في الفترة التي لا يعتبر تجديد عقد النجم الأرجنتيني متاحًا من جانب إنتر ميلان بينما يبدو مبلغ 111 مليون يورو مناسباً من أجل ضم صاحب الخمسة أهداف في ست مباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا.