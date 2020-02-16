رياضة | ريال مدريد يسعى لإستغلال أزمة مانشستر سيتي



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة ا

لقدم (اليويفا) فرض عقوبة على مانشستر سيتي بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين بداية الموسم المقبل بسبب انتهاكه لقواعد ترخيص اليويفا واللعب المالي النظيف وهو ما يضع ريال مدريد في قلب القضية.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد المهتم دائمًا بسوق الانتقالات لديه من بين أهدافه العديد من نجوم مانشستر سيتي منافسهم المقبل في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في ظل تخطيط اليويفا لحرمان مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين يمكن لبعض اللاعبين في تشكيلة بيب جوارديولا الرحيل عن ملعب الاتحاد في الصيف المقبل وسيكون ريال مدريد مستعدًا للفوز بخدمات بعض النجوم إذا لزم الأمر.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه سيكون هناك أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد من مانشستر سيتي وهو رحيم ستيرلينج بعد محاولات الملكي ضمه في الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو بالإضافة إلى جاريث بيل كجزء من الصفقة.

Advertisements



ويعتبر سترلينج البالغ من العمر 25 عامًا من أبرز النجوم في تشكيل المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا وهو موجود بالفعل في أجندة تعاقدات ريال مدريد وبهذا السيناريو الجديد سيكون ريال مدريد المرشح المثالي لضمّه.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه يمكن رؤية البلجيكي كيفين دي بروين في صفوف ريال مدريد في الموسم المقبل من أجل اللعب مع مواطنيه إيدين هازارد وتيبو كورتوا.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أنه إذا قدم ريال مدريد آداء رفيع المستوى أمام مانشستر سيتي في دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ومع وجود هذه العقوبة وإمكانية استبعاد مانشستر سيتي من النسختين المقبلتين في بطولة دوري أبطال أوروبا سيكون الأمر أكثر خطورة لخسارة أبرز نجومهم في الصيف المقبل.