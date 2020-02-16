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اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراةانتر ميلان ونابولي الأحد 16-2-2020 في الدوري الإيطالي

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مشاهدة بث مباشر مباراةانتر ميلان ونابولي الأحد 16-2-2020  في الدوري الإيطالي يستعد الملعب الأولمبي في إيطاليا، لاستضافة مباراة قوية بين لاتسيو وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

مشاهدة بث مباشر مباراةانتر ميلان ونابولي الأحد 16-2-2020  في الدوري الإيطالي  ويحل النيترايزوري مساء اليوم الأحد 16 فبراير الجاري، على الفريق السماوي، بإحدى قمم الكالتشيو الإيطالية، في صراع الفوز باللقب.

مشاهدة بث مباشر مباراةانتر ميلان ونابولي الأحد 16-2-2020  في الدوري الإيطالي  ويطمح إنتر ميلان بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة في الكالتشيو والاستمرار على صدارة الترتيب.

انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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