اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة انتر ميلان ونابولي اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD

بث حي KORA GOAL مشاهدة انتر ميلان ونابولي اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD ويحل النيترايزوري مساء اليوم الأحد 16 فبراير الجاري، على الفريق السماوي، بإحدى قمم الكالتشيو الإيطالية، في صراع الفوز باللقب.

بث حي KORA GOAL مشاهدة انتر ميلان ونابولي اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD ويطمح إنتر ميلان بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة في الكالتشيو والاستمرار على صدارة الترتيب.