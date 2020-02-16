اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة انتر ميلان ونابولي اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي KORA GOAL مشاهدة انتر ميلان ونابولي اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بث حي KORA GOAL مشاهدة انتر ميلان ونابولي اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD يستعد الملعب الأولمبي في إيطاليا، لاستضافة مباراة قوية بين لاتسيو وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.
انتر ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
بث حي KORA GOAL مشاهدة انتر ميلان ونابولي اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD ويحل النيترايزوري مساء اليوم الأحد 16 فبراير الجاري، على الفريق السماوي، بإحدى قمم الكالتشيو الإيطالية، في صراع الفوز باللقب.
بث حي KORA GOAL مشاهدة انتر ميلان ونابولي اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD ويطمح إنتر ميلان بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني، لتحقيق الفوز ومواصلة نتائجه المميزة في الكالتشيو والاستمرار على صدارة الترتيب.