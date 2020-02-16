اونلاين | بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد نادي مصر اليوم 16-2-2020 بدون تقطيع "كأس مصر "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد نادي مصر اليوم 16-2-2020 بدون تقطيع "كأس مصر " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد نادي مصر اليوم 16-2-2020 بدون تقطيع "كأس مصر "يلتقي وادي دجلة مع نظيره نادي مصر، اليوم الأحد الموافق 16-2-2020، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس مصر.

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد نادي مصر اليوم 16-2-2020 بدون تقطيع "كأس مصر "ويقود الجزائرى مصطفى الخروبى المدير الفنى المؤقت، فريق وادى دجلة فى مباراته المقبلة أمام نادى مصر، فى إطار منافسات دور الستة عشر من عمر مسابقة كأس مصر، والتى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد السلام.

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة وادي دجلة ضد نادي مصر اليوم 16-2-2020 بدون تقطيع "كأس مصر "واستقر مجلس إدارة نادى وادى دجلة، على اسناد القيادة الفنية للفريق الأول لمصطفى الخروبى بشكل مؤقت، ولحين الاستقرار على المدير الفنى الذى سيتولى زمام الأمور فى الفترة المقبلة.

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