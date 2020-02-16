اونلاين | مشاهدة مباراة وادجي دجلة ضد مصر اليوم الأحد 16-2-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube في كأس مصر

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مشاهدة مباراة وادجي دجلة ضد مصر اليوم الأحد 16-2-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube في كأس مصر يلتقي وادي دجلة مع نظيره نادي مصر، اليوم الأحد الموافق 16-2-2020، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس مصر.

مشاهدة مباراة وادجي دجلة ضد مصر اليوم الأحد 16-2-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube في كأس مصر ويقود الجزائرى مصطفى الخروبى المدير الفنى المؤقت، فريق وادى دجلة فى مباراته المقبلة أمام نادى مصر، فى إطار منافسات دور الستة عشر من عمر مسابقة كأس مصر، والتى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد السلام.

مشاهدة مباراة وادجي دجلة ضد مصر اليوم الأحد 16-2-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube في كأس مصر واستقر مجلس إدارة نادى وادى دجلة، على اسناد القيادة الفنية للفريق الأول لمصطفى الخروبى بشكل مؤقت، ولحين الاستقرار على المدير الفنى الذى سيتولى زمام الأمور فى الفترة المقبلة.

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