اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة وادي دجلة ونادي مصر اليوم الأحد16-2-2020 بكأس مصر HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة وادي دجلة ونادي مصر اليوم الأحد16-2-2020 بكأس مصر HD يلتقي وادي دجلة مع نظيره نادي مصر، اليوم الأحد الموافق 16-2-2020، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس مصر.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة وادي دجلة ونادي مصر اليوم الأحد16-2-2020 بكأس مصر HD ويقود الجزائرى مصطفى الخروبى المدير الفنى المؤقت، فريق وادى دجلة فى مباراته المقبلة أمام نادى مصر، فى إطار منافسات دور الستة عشر من عمر مسابقة كأس مصر، والتى ستجمعهما غدًا الأحد على استاد السلام.

واستقر مجلس إدارة نادى وادى دجلة، على اسناد القيادة الفنية للفريق الأول لمصطفى الخروبى بشكل مؤقت، ولحين الاستقرار على المدير الفنى الذى سيتولى زمام الأمور فى الفترة المقبلة.

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