اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة إشبيلية ضد إسبانيول بث مباشر اليوم 16-2-2020 كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة إشبيلية ضد إسبانيول بث مباشر اليوم 16-2-2020 كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر يستقبل فريق أشبيلية نظيرة فريق أسبانيول على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، اليوم الأحد الموافق 16فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني،

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة إشبيلية ضد إسبانيول بث مباشر اليوم 16-2-2020 كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشرويحتل إشبيلية المركز الخامس برصيد 39 نقطة، ويأمل فى تحقيق الفوز من أجل الدخول في المربع الذهبي، في المقابل يتذيل إسبانيول جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، حصل عليها من ستة انتصارات وستة تعادلات وثلاثة عشر هزيمة.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة إشبيلية ضد إسبانيول بث مباشر اليوم 16-2-2020 كورة ستار في الدوري الاسباني بث مباشر ويمر الفريق بفترة جيدة من النتائج حيث حصل علي 7 نقاط من اخر اربع مباريات ، ويذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول من البطولة كان قد انتهى بفوز إشبيلية بهدفين مقابل لا شئ على ملعب إسبانيول ووسط جماهيره .

اشبيلية و اسبانيول الساعة 1 علي قناة 3