اونلاين | يلا شووت مشاهدة مباراة إشبيلية وأسبانيول اليوم 16-2-2020 بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش إشبيلية

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يلا شووت مشاهدة مباراة إشبيلية وأسبانيول اليوم 16-2-2020 بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش إشبيلية يستقبل فريق أشبيلية نظيرة فريق أسبانيول على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، اليوم الأحد الموافق 16فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

يلا شووت مشاهدة مباراة إشبيلية وأسبانيول اليوم 16-2-2020 بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش إشبيلية و يحتل إشبيلية المركز الخامس برصيد 39 نقطة، ويأمل فى تحقيق الفوز من أجل الدخول في المربع الذهبي، في المقابل يتذيل إسبانيول جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، حصل عليها من ستة انتصارات وستة تعادلات وثلاثة عشر هزيمة،

يلا شووت مشاهدة مباراة إشبيلية وأسبانيول اليوم 16-2-2020 بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش إشبيلية ويمر الفريق بفترة جيدة من النتائج حيث حصل علي 7 نقاط من اخر اربع مباريات ، ويذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول من البطولة كان قد انتهى بفوز إشبيلية بهدفين مقابل لا شئ على ملعب إسبانيول ووسط جماهيره .

اشبيلية و اسبانيول الساعة 1 علي قناة 3