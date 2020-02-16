اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة إشبيلية وإسبانيول اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني الممتاز

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مشاهدة بث مباشر مباراة إشبيلية وإسبانيول اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني الممتاز يستقبل فريق أشبيلية نظيرة فريق أسبانيول على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، اليوم الأحد الموافق 16فبراير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

مشاهدة بث مباشر مباراة إشبيلية وإسبانيول اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني الممتاز ويحتل إشبيلية المركز الخامس برصيد 39 نقطة، ويأمل فى تحقيق الفوز من أجل الدخول في المربع الذهبي، في المقابل يتذيل إسبانيول جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، حصل عليها من ستة انتصارات وستة تعادلات وثلاثة عشر هزيمة،

مشاهدة بث مباشر مباراة إشبيلية وإسبانيول اليوم الأحد 16-2-2020 في الدوري الإسباني الممتاز ويمر الفريق بفترة جيدة من النتائج حيث حصل علي 7 نقاط من اخر اربع مباريات ، ويذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول من البطولة كان قد انتهى بفوز إشبيلية بهدفين مقابل لا شئ على ملعب إسبانيول ووسط جماهيره .

اشبيلية و اسبانيول الساعة 1 علي قناة 3