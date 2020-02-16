اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube يستضيف ريال مدريد منافسه سيلتا فيجو على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube كان ريال مدريد أنهى الجولة السابقة متصدراً لجدول الترتيب برصيد 52 نقطة، على بعد 3 نقاط عن برشلونة الثاني، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المرتبة الـ17 برصيد 20 نقطة (بعيداً عن منطقة الهبوط بفارق نقطتين فقط).

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ويعيش ريال مدريد أوقاتاً رائعة في الآونة الأخيرة، بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية، ثم انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من الغريم التقليدي، برشلونة، باستثمار سقوط البرسا على يد الخفافيش في لقاء ملعب مستايا.

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